Axe Khombole-Dakar : un accident fait plusieurs blessés

Un accident grave s’est produit mardi sur l’autoroute à péage Touba-Dakar, peu après la gare de péage de Khombole, dans le département de Thiès ( 70 kilomètres de Dakar). Aux alentours de 16 heures, un car Ndiaga Ndiaye, immatriculé AA 900 NK et en provenance du village de Kombelane Faye (commune de Lambaye), s’est renversé, semant la panique parmi les passagers.



L’accident a fait plusieurs blessés. Les circonstances exactes de cet événement restent pour l’instant indéterminées.



Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rapidement déployés sur place. Ils ont procédé à la prise en charge des victimes et à leur évacuation vers les structures sanitaires les plus proches.





