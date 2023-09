Ayssetou Ngébane accuse la maire de Gueule-Tapé-Fass-Colobane et son assistante de tentative d’extorsion de fond, chantage...

La Division des investigations criminelles (Dic) a reçu, la semaine dernière, une plainte déposée à l'encontre du maire de la commune de Fass-Gueule Tapée Colobane. La plaignante, Ayssetou Nguébane, reproche à Abdou Aziz Paye des faits de tentative d'extorsion de fonds, chantage, corruption et concussion. L'assistante Haby Diouf Niang est, pour sa part, visée pour complicité de ces chefs.



Selon Les Échos de « graves » accusations ont été portées a l’encontre du maire de Geule- Tapé -Face Colobane par Ayssetou Nguébane qui a été en justice en déposant une plainte au niveau de la Division des investigations criminelles (Dic).



Selon la patronne de la société Nariel Suarl, le maire Abdou Aziz Paye doit être jugé et condamné pour des faits de tentative d’extorsion de fonds, chantage, corruption et concussion, rapporte la même source.



Dans sa plainte, la partie civile a aussi visé la dame Haby Diouf Niang, l’assistante qui serait, selon elle, la complice du maire en l’aidant à commettre tous ces forfaits. Tout est parti, selon Ayssetou Nguébane, de deux contrats signés entre sa société et la mairie de cette commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane. Le premier contrat porte sur les travaux de pavage qui concernent les rues de Fass Delorme dans le cadre du projet Pacasen d'un montant de 24.927.795 F Cfa.



Le second contrat est relatif à la fourniture de denrées alimentaires d'une valeur de 8.425.200 F Cfa, soit donc un montant globale de 33.352.995 F Cfa. A en croire toujours la plaignante, ce montant a été reporté et bloqué dans le budget 2023 de la mairie, dit le journal Les Échos.



Ayant exécuté entièrement sa part des marchés, elle dépose son dossier et s'attend à recevoir son argent. Mais, elle ne recevra pas un kopeck, sinon des renvois du jour au lendemain. Motifs invoqués : le logiciel est bloqué ou les fonds n'étaient pas en place, ou encore la mairie n'a pas encore reçu l'aval du payeur. Lasse d'attendre, elle demande à voir son dossier, pensant que c'est peut-être qu'elle a manqué de déposer une pièce importante.



Mais elle se rendra compte que toutes les pièces ont été jointes à son dossier. Il y avait bien l'acte d'engagement signé par le maire, le procès-verbal de réception ainsi que le bordereau rose. Elle apprendra alors qu'en réalité, son dossier n'a jamais quitté la mairie avant même de recevoir l’aval d’un quelconque payeur, explique le même journal.