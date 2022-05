BBY Matam: les responsables qui étaient partis seuls aux Locales acceptent de se ranger derrière Me Malick Sall après une médiation de Macky

La coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) a connu des disparités pendant les élections locales de de janvier 2022. Beaucoup de responsables s’étaient rebellés pour constituer leurs propres listes, malgré les directives du Président Macky Sall.

« Du fait de cette mauvaise coordination politique au niveau départemental, de fortes divergences politiques sont nées entre les différents acteurs du département. A l’issue de ces élections locales, les listes complémentaires, par le cumul de leurs suffrages, ont obtenu 42% des voix dans les dix communes que comporte le département de Matam. Ce score non négligeable représente, aujourd’hui, un poids politique incontestable dans l’échiquier politique de Matam », a renseigné un communiqué du Cadre de Concertation d’Echanges et d’Action du Département de Matam (CACEAM), regroupant plusieurs leaders politiques ayant été têtes de files des listes complémentaires.



C’est pourquoi, Macky Sall a envoyé le ministre de l’Urbanisme pour trouver des voies et moyens de réunir tous les responsables de ce département autour d’une table.



« Conscient de cette réalité politique dans le département, exprimée à travers les urnes, le Président de la République a dépêché un facilitateur en la personne du Ministre de l’Urbanisme pour aller à la rencontre des différents acteurs politiques dans le soucis d’harmoniser les positions et d’arrondir les angles pour une union sacrée en vue des prochaines élections législatives », note le communiqué.





Qui informe qu’ « Apres plusieurs rencontres riches en échanges et aux débats, le cadre a pris la décision de répondre positivement à l’appel à l’Union du Président de la République Macky SALL. C’est ainsi que le CACEAM a accepté d’apporter sa contribution dans la construction d’une large convergence politique de la coalition BBY autour du Ministre de la Justice Me Malick SALL pour accompagner positivement la politique du Président de la République »



Ainsi, les membres du CACEAM, ont porté à l’attention de l’opinion nationale et internationale, leur « ferme volonté de participer activement, aux côtés de Me Malick SALL, à l’écrasante victoire de la coalition BBY au soir du 31 juillet 2022 »