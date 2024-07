BIC-GOUV : Mame Gor Ngom prend les rênes

Le Bureau de l’Information et de la Communication du gouvernement (BIC-GOUV) a un nouveau patron. Il s'agit de Monsieur Mame Gor NGOM. Journaliste de profession monsieur Ngom, en plus d'être titulaire d’une maîtrise en communication, est diplômé en sciences politiques de l'Université Gaston Berger Saint-Louis.



Mame Gor Ngom, rédacteur en chef du quotidien la Tribune pendant plusieurs années et auteur de "Billets de salon" est diplômé du CESTI.