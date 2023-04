BL : l’Union accroché par Leverkusen, Fribourg recolle, Leipzig suit

Hier soir, le Borussia Dortmund a été accroché par Bochum (1-1) et la 30e journée de Bundesliga se poursuivait aujourd’hui. Troisième, l’Union Berlin pouvait revenir à trois longueurs des Marsupiaux. Néanmoins, la mission s’annonçait difficile face au Bayer Leverkusen (0-0). Comme prévu, la rencontre a été équilibrée et fermée. Avec un score de 0-0, les deux équipes stagnent. Cela profite à Fribourg (4e) qui revient à hauteur des Berlinois grâce à un court succès contre Cologne (1-0).



Deux unités derrière, le RB Leipzig reste en course pour la Ligue des Champions suite à la réalisation du Français Christopher Nkunku (28e). Les Saxons l’ont emporté contre Hoffenheim. Barragiste, Stuttgart (16e) est sorti de la zone rouge grâce à une victoire 2-1 contre le Borussia Mönchengladbach. Serhou Guirassy (22e) et Tanguy Coulibaly (81e, sp) permettent aux Souabes de grimper au quinzième rang. Enfin, l’Eintracht Francfort (9e) et Augsbourg (13e) se sont quittés dos à dos (1-1).