Babacar Abba Mbaye : « Anta Babacar et peut-être Pape Djibril élus grâce aux militants, pas à leur mérite »

Babacar Abba Mbaye n’a pas mâché ses mots envers le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, et Barthélémy Dias, tête de liste de la coalition Samm Sa Kaddu, dans un entretien accordé au journal Les Échos ce samedi. L’ancien député critique vivement les choix opérés lors des investitures pour les élections législatives du 17 novembre, qu’il juge incohérents et injustes envers les militants historiques de Taxawu Sénégal.



Babacar Abba Mbaye a particulièrement minimisé l’élection d’Anta Babacar Ngom et la probable élection de Pape Djibril Fall. Pour lui, leur présence à l’Assemblée nationale n’est pas le fruit de leur mérite personnel, mais plutôt de l’engagement des militants de Taxawu Sénégal et du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR).



« Une coalition d’envergure nationale et qui n’est présente que sur 14 départements, comment peuvent-ils penser faire un bon résultat ? Anta Babacar et peut-être Pape Djibril iront à l’Assemblée nationale, mais ce n’est pas leur mérite, ce sont les militants de Taxawu et du Pur qui les ont élus. Pendant ce temps des jeunes de Taxawu sont envoyés à la guillotine », a-t-il critiqué.



« J'étais surtout choqué de voir des gens avoir aussi peu d'égard pour des personnes qui se sont sacrifiées pour eux, qui ont consacré leur jeunesse à Khalifa Sall avec sincérité, engagement, et dextérité. C'est une injure par rapport à tout le parcours qu'on a eu», a-t-il assené.



L’ancien député de poursuivre: «J'avais la conviction que cela ne pouvait jamais déboucher sur une victoire puisqu'à la base c'est une ingratitude, en plus de toutes les incohérences politiques qu'on pouvait noter. Il n'y avait aucune stratégie, la seule chose qui unissait ces gens-là, c'est qu'ils ont fait le choix d'être contre Ousmane Sonko, Or, nous ne sommes pas dans le temps du pour ou du contre, c'était le moment d'une réorganisation. Il fallait avoir l'intelligence de la situation et avoir les bonnes projections, malheureusement».



«Cette coalition n'était qu'un conglomérat de haineux, rancuniers et d'opportunistes. Chacun a essayé de tirer sa ficelle, son épingle du jeu et les responsables de Taxawu, à savoir Khalifa Sall et Barthélemy Dias, ont accepté la situation au détriment de Taxawu Sénégal», a-t-il fustigé.



«Quand j'ai demandé à Barthélemy Dias pourquoi je devais être investi après leur Bloc générationnel, après Anta Babacar Ngom, Thierno Bocoum et Pape Djibril Fall, après tous les combats que j'ai menés pour Taxawu durant les 15 ans de compagnonnage, il m'a répondu que ces gens-là ont des organisations politiques: Une réponse mortelle pour moi », a dit Babacar Abba Mbaye.



Face à ce qu’il considère comme un mépris pour ces années de compagnonnage et de lutte au sein de Taxawu Sénégal, l’ancien parlementaire a annoncé son départ définitif du parti.



«Tous les combats politiques menés pour l'organisation que nous partageons ne comptent clairement pas. Donc la seule évidence qui s'impose à moi, c'est que nous n'avons plus rien à faire. Nous n'avons plus rien à faire à côté de Khalifa Sall et Barthélémy Dias», a confié l’ex parlementaire.