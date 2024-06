Babacar Biteye : « Sonko n’a qu’à demander d’abord à l’ARTP de payer les entreprises de presse leurs redevances et les droits de voisin »

Depuis des jours, la polémique sur le paiement des impôts des entreprises de presse occupe les débats et fait la une des journaux. Si certains citoyens pensent qu’il est impératif que les entreprises de presse paient les impôts comme toutes les autres entreprises, d’autres par contre, suggèrent de trouver une solution pour aider ces structures qui arrivent à peine à payer leurs employés.



Pour le gestionnaire Babacar Biteye, invité à l'émission Midi Keng sur Pressafrik tv Hd, avant d’exiger aux entreprises de presse de payer les impôts, « Sonko devrait d’abord demander à l’autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) de payer à ces structures leur redevance ainsi que leurs droits de voisin et de propriété ».



Car selon lui, si l’ARTP leur paie ces droits, les entreprises de presse seront en mesure de maintenir et de payer à leur tour les impôts. Parce que dit- il, en prenant exemple sur la presse en ligne, « est ce qu’il y a une rigueur sur le contrôle du paiement des vues générés par ces sites d’information, ainsi que sur l’apport des médias envers les opérateurs téléphoniques et combien doit t-on y tirer au bénéfice des entreprises de presse ? Si tout se fait normalement, renchérit M. Biteye, « la presse sera en mesure de payer les impôts sans problème ».