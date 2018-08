Babacar Gaye " Le ministre de l'intérieur et Cie sont pris dans leur propre piège"

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) continue de récuser Aly Ngouille Ndiaye comme organisateur de la prochaine élection présidentielle. Lors de leur face-à-face avec la presse ce lundi, les Libéraux ont encore tiré sur le ministre de l’Intérieur qu’ils taxent de partisans. Car, jugent-ils, une élection libre ne peut se tenir au Sénégal, sous la direction de M. Ndiaye.



"Il a été constaté lors de cette rencontre d'aujourd'hui que l'absurde a été dépassée. Le ministre de l'intérieur et son équipe ont été pris dans leur propre piège. Car, presque 200 représentants de candidats avaient répondu présents pour récupérer à la fois les fiches et les supports électroniques devant aider à faire signer les parrains en perspective de l'élection presidenielle de 2019. Un désordre indescriptible", somme Babacar Gaye. A en croire les Libéraux cela découle de "l'incompétence du régime en place" et de "l'impréparation du parrainage".