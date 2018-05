Babacar Gaye : Mon différend avec Oumar Sarr…»

Babacar Gaye s’est entretenu avec ses militants de Kaffrine lors d’une Assemblée générale de clarification qui s’est déroulée ce week-end dans son fief du Ndoucoumane. Cette occasion a permis au porte-parole de la formation libérale de revenir sur les motivations de sa démission de certaines instances de leur parti, motivations en grande partie liées à la posture de Oumar Sarr, n°2 dudit parti.



«Aujourd’hui, j’ai décidé de venir à la base pour discuter avec les militants et responsables des différentes fédérations des quatre (04) départements de la région, dans le but de clarifier un certain nombre de choses subséquentes à mon retrait de la Commission chargée de la vente des cartes et du renouvellement du parti. Mais aussi mon retrait de la Commission qui devait organiser la tournée du parti à travers le pays », a-t-il déclaré.



Et de poursuivre dans les colonnes de L’Observateur : «Ces décisions sont consécutives à une divergence profonde entre la délégation dirigée par Oumar Sarr et moi sur la manière dont le parti est administré. Mais aussi la façon dont des initiatives avaient été prises par cette délégation et le management qui l’accompagne», postures auxquelles il n’adhérait pas.



S’y ajoute, poursuit-il, que ses fonctions au niveau du parti de Me Abdoulaye Wade lui donnaient la priorité sur des novices dans la politique tels que les éléments du mouvement «Karimiste» ou même de certains de ses camarades du Pds.



Mais, finalement, tout est rentré dans l’ordre avec le renouvellement de la confiance de Me Abdoulaye Wade, le Secrétaire général national du Pds à son endroit.