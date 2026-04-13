Projet GTA : Le bilan des engagements territoriaux affiche 58 % de réalisation

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines a annoncé un taux de réalisation de 58 % des engagements sociaux et environnementaux liés au projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Lors d'une réunion du Comité Régional de Concertation (CRC) tenue ce vendredi 10 avril 2026 à Saint-Louis, les autorités ont dressé un bilan globalement satisfaisant, tout en exigeant des « corrections nécessaires » pour les dossiers en suspens.







Bien que la majorité des engagements pris depuis octobre 2025 soient effectifs, 30 % des actions demeurent en cours d’exécution et 12 % accusent un retard. Le Ministre a fermement exhorté Petrosen, BP et les services de l’État à renforcer leur coordination pour lever les blocages sur ces points prioritaires, insistant sur l'obligation de résultats face aux attentes pressantes des populations locales.







La rencontre a réuni un large front d'acteurs, incluant les représentants des pêcheurs, des mareyeurs et des femmes transformatrices. Cette concertation élargie vise à assurer une exploitation responsable et à prévenir les conflits d'usage dans la zone. Les discussions ont permis de définir quatre axes stratégiques : le dialogue permanent, l’appropriation inclusive du projet, la gestion des impacts environnementaux et la promotion d'un développement social durable.







Face aux nouveaux défis identifiés, le dispositif de pilotage sera actualisé pour garantir un suivi plus dynamique. Le consensus final souligne que la réussite industrielle du projet GTA restera indissociable de sa capacité à répondre aux impératifs de transparence et de justice sociale pour les communautés de Saint-Louis.

