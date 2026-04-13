Accident sur l’autoroute à péage : un policier tué et un autre grièvement blessé à hauteur de Mariama Niass

Un accident de la circulation s’est produit ce lundi matin sur l’autoroute à péage, à hauteur de l’école Mariama Niass, faisant un mort et un blessé grave.



Selon les informations relayées par la RFM, les victimes sont deux policiers en service au Commissariat central de Dakar, qui circulaient à moto au moment des faits. L’un des agents a perdu la vie, tandis que l’autre se trouve dans un état grave.



D’après la même source, les deux policiers ont été percutés par un car « Ndiaga Ndiaye ». L’accident a entraîné d’importants embouteillages sur l’autoroute à péage, perturbant fortement la circulation en pleine matinée.