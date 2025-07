Baccalauréat à Kolda : le Conseil départemental soutient la restauration des candidats à hauteur d'1,5 million de F Cfa

Fidèle à son engagement en faveur de l’éducation, le Conseil départemental de Kolda (sud), sous la présidence du Professeur Moussa Baldé, a encore une fois apporté son appui financier pour le bon déroulement des examens de fin d’année. Cette année, une enveloppe globale de 1 500 000 francs CFA a été débloquée pour accompagner les examens du Baccalauréat et du BFEM (Brevet de Fin d'Études Moyennes) dans la restauration.



Pour la seule session du Baccalauréat, 720 000 francs CFA ont été alloués à la restauration des candidats. Cet appui a permis d'améliorer les conditions de prise en charge alimentaire des élèves durant ces journées d’épreuves souvent longues et éprouvantes.



Ce matin, plusieurs chefs de centre ont salué ce geste du Conseil départemental, soulignant son impact positif sur le moral des candidats. « Cet appui est venu à point nommé. Les repas offerts ont permis aux élèves de rester concentrés sur leurs épreuves sans avoir à se soucier de leur alimentation », a confié un chef de centre sous couvert d’anonymat.



Le Professeur Moussa Baldé, président du Conseil départemental, a réaffirmé son attachement au secteur éducatif, rappelant que cet appui est devenu une tradition à Kolda, en vue d'encourager les jeunes à réussir leurs examens.



Ce geste de solidarité et de soutien institutionnel vient ainsi confirmer, une fois de plus, la volonté des autorités locales de faire de l’éducation une priorité dans la région de Kolda.