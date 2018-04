Bagarre avec le ministre Abdoulaye Daouda Diallo : le fils de Cheikh Oumar Hanne convoqué à la police

Après la bagarre qui a éclaté au Ziarra de Thierno Amadou Gaye de Fouta entre le ministre des Transports terrestres et le Directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), place au défilé des différents responsables devant les autorités policières.

Et d'après le site exclusif.net, le fils de l'un des deux protagonistes a été convoqué à la police après une plainte pour injures. Il s'agirait de Alassane Hann, fils du directeur du Coud.





Selon toujours nos confrères, Hann-fils a envoyé des tonnes d’injures aux proches d’Abdoulaye Daouda Diallo dont Abdou Bosso, coordinateur du MEER de Podor, au lendemain de cet incident largement défini dans les médias comme une honte pour la République.



Ce dernier a porté l’affaire devant la police. On a appris que le coordinateur du Meer a même déménagé de l’UCAD pour des raisons de sécurité. C'est par la suite que la police a décidé de convoquer le fils du patron du COUD.