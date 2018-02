Bagarre, lors du match Génération Foot-USO : Bira Ndiaye du club ouakamois nie tout et explique

Le match retard de la 2ème journée, qui opposait ce mercredi à Deni Biram Ndao, Génération-Foot à Uso, a été émaillé par des bagarres suivi d’une arrestation d’un supporter du club Ouakamois, selon le quotidien Stades. Ce que Bira Ndiaye, de la cellule de communication de l’Uso nie en bloc après avoir été joint par la rédaction de Pressafrik.



« Les gens souvent ils exagèrent, il y avait une petite discussion entre le président de Génération-Foot, il a demandé à ce que les spectateurs ne plient pas les gradins, ne manifestent pas leur désaccords par rapport à des décisions arbitrales. Après il est parti appelé les flics qui sont venus et les gosses ont dit "non, nous on a payé nos billets et on est là pour supporter notre équipe". Il a appelé des nervis et la gendarmerie est intervenue pour calmer les ardeurs, et c’est après qu’ils ont interpellé quelqu’un, donc ils sont parti tranquillement. Après, il est revenu continuer le match ». A expliqué Bira Ndiaye.



Selon lui, le supporter n’a pas été arrêté, les policiers « l’ont appelé, ils sont descendus avec lui, ils lui ont parlé après, ils lui ont demandé de revenir. Peut-être une façon de le calmer »