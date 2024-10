Bakel : fin de l'audition de Bougane Guèye Dani

Faisant face aux enquêteurs de la gendarmerie depuis ce matin, l'audition de Bougane Guèye Dani vient de prendre fin, nous apprend une source très proche du leader de Gueum Sa Bopp. D'après cette source, l'avocat de Bougane Me El Hadji Diouf vient de leur annoncer la fin de l'audition, sans plus de commentaires.



Il faut rappeler que Bougane Guèye Dani avait exigé la présence de son avocat à son audition. Et le patron de Dmedia était bouche cousue aux premières heures de son arrestation dans les locaux des forces de défense et de sécurité.