Ballon d'Or Africain 2017 : Sadio Mané félicite Salah

« Je veux féliciter Salah qu’il a gagné, et il le mérite ce prix pour tous les efforts qu’il a fournis et Je suis très fier de ma nomination parmi les trois finalistes (du Ballon d’or). Je peux dire que Liverpool a gagné le Ballon d’or (rires). Nous nous apprécions Mohamed Salah et moi. On aime jouer ensemble a déclaré Sadio Mané , l’attaquant du FC Liverpool dans un message publié sur sa page Facebook.