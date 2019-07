Ballon d'Or pour la meilleure saison de sa vie ?

Malgré une défaite en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Sadio Mané a su porter son équipe dans les moments difficiles, et s'est hissé jusqu'à la finale avec les Lions de la Teranga.



Même si le mérite n'est pas le même que pour d'autres compétitions, il faut avouer que sa compétition fut merveilleuse, et qu'aller jusqu'à une finale d'une compétition continentale n'est pas donné à tout le monde.



Et ce n'est pas la seule finale qu'a atteint Sadio Mané cette saison. Il est aussi devenu vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool pour la première fois de sa carrière, signant un championnat record avec les 'Reds' : une seconde place avec un total impressionnant de 97 points.



Mais la grande saison du Lion de la Teranga ne s'arrête pas seulement aux performances collectives. Car cette saison, Sadio Mané a signé la meilleure saison de toute sa carrière, à l'âge de 27 ans.



En tout, il a inscrit 26 buts en 50 matches joués, et fut meilleur que Roberto Firmino et Mohamed Salah. Le Brésilien en a inscrit 16 en deux matches de moins,et Salah a inscrit un but de plus en ayant joué deux matches de plus.





Mohamed Salah, Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang se sont d'ailleurs partagé le titre de meilleur buteur de la saison de Premier League. En Ligue des champions, le sénégalais a inscrit quatre buts et fut celui-ci qui déclenchait un grand penalty dès la deuxième minute en finale de la compétition contre Tottenham.



Sadio Mané est apparu comme le sauveur de Liverpool au moment où Mohamed Salah vivait un moment difficile en début de saison. Lors de 11 des matches de Premier League, il a inscrit l'ouverture du score pour les 'Reds'.



À 27 ans, Sadio Mané signe ainsi la meilleure année de sa vie, même si l'année aurait pu être encore plus belle s'il avait réussi à atteindre le trophée dont il rêvait tant avec le Sénégal.



Depuis George Weah, en 1995, l'Afrique attend avec impatience de voir un joueur du continent soulevé le Ballon d'Or de France Football, et espère que cela pourra se faire cette année.



