Bamba Fall avertit Macky «Si vous continuez d’attaquer Mame Adama Gueye… »

Les attaques venant de la coalition présidentielle contre Me Mame Adama Gueye ne sont pas du goût de Bamba Fall. Ce dernier qui participait à la rencontre entre Taxawu Senegaal et le leader de Senegaal Bou Bess ce jeudi, a profité de l’occasion pour saluer cette initiative de l’avocat qui a noté l’adhésion de Khalifa Sall.



«Khalifa Sall nous a bien briefés et nous sommes avec vous pour approfondir la démocratie au Sénégal.», a déclaré l’édile de la Médina.



Concernant la grande offensive de la coalition au pouvoir contre l'avocat, le lieutenant de Khalifa Sall a voulu se monter très clair : «cela ne servira à rien d’attaquer Mame Adama Gueye, d’attaquer aussi l’objectif de cette plateforme. S’il continue à le faire, il prouve en ce moment aux Sénégalais que cette plateforme est en train de déstabiliser leur deal.»



Selon lui, la plateforme est venue à son heure puisque que le Sénégal fait face quelques couacs liés au fichier : «On a un problème relatif à la distribution et à l’établissement des cartes d’électeurs, on a un problème sur la crédibilité du fichier, on a un problème sur la carte électorale, donc je pense que cette plateforme est arrivée à son heure.»



Avant de conclure : «Elle permettra d’organiser des élections transparentes et qu’au lendemain des élections que tout le monde puisse aller travailler. Taxawu Senegaal sera dans la plateforme et i jouera un rôle très particulier.»