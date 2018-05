Bamba Fall et ses administrés en sit-in cet après-midi pour dénoncer les "abus de pouvoir " du sous-préfet

Les travailleurs de la mairie de la Médina montent au créneau. Ils accusent le sous-préfet de Dakar-Plateau, Djibril Diallo d’outrepasser ses prérogatives en bloquant les chantiers de leur localité.



«Le sous-préfet de Dakar-Plateau, Djibril Diallo se dit «Jack Bauer», il passe outre le rôle d’un sous-préfet. Il ne maîtrise même pas les textes de la décentralisation. Il doit comprendre que la tutelle est finie mais il fait des dérives et des abus de pouvoir à tout moment», martèle le maire de la Médina Bamba Fall.



Poursuivant, il ajoute : « il en fait trop, il bloque l’ensemble de nos projets. Il a commencé par le projet du terrain Deggo. Aujourd’hui en connivence avec les responsables de l’Alliance pour la République (Apr) qui lui demandent de bloquer tous les chantiers de la mairie de la Médina, il se croit tout permis».



«On en a marre», peste l’édile de la Médina qui précise qu’ «aujourd’hui, en tant que Républicain, nous ne voulons ni casses, ni insultes, nous voulons juste alerter l’opinion et l’Etat. Et, prévient-t-il, si ce dernier ne le freine pas, nous le ferons».