Bambilor : CDC Habitat confrontée à une occupation illégale sur un terrain destiné aux logements sociaux

À Bambilor, un terrain récemment acquis par CDC Habitat, filiale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), se retrouve au cœur d’un conflit avec des occupants installés sans titre légal. L’entreprise publique, chargée du développement de logements sociaux, avait acquis en 2023 cette parcelle répertoriée sous le numéro TF n°12668/R pour y construire des habitations à coût modéré, destinées notamment aux coopératives et autres bénéficiaires inscrits au programme.



Selon Sud Quotidien qui rapporte l’information, plusieurs personnes occupent le site sans droit reconnu, perturbant la mise en œuvre du projet. À en croire la CDC Habitat, ces occupants n’ont aucun titre de propriété et leur présence constitue un obstacle à la réalisation des logements. « Nous avons engagé un dialogue ouvert avec les occupants depuis plusieurs mois », explique un représentant de la société. « Malgré nos efforts et notre volonté de trouver une solution pacifique, aucun accord n’a pu être trouvé. »



Face à cette situation, CDC Habitat a saisi les autorités compétentes pour lancer les procédures légales de récupération foncière. L’entreprise souligne que cette démarche s’effectue en coordination avec l’administration et vise à accélérer la construction de logements sociaux, répondant à une demande croissante dans la région de Dakar.



Les citoyens concernés ou souhaitant obtenir des informations sur le projet peuvent contacter directement la société.