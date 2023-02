Bambilor: un militant de Pastef qui appelait à "pendre une autorité judiciaire", arrêté

Dembo Sakho, présenté comme un souteneur de Pastef Les Patriotes, a été arrêté à Bambilor, une commune située à une trentaine de kilomètres de Dakar, et placé en garde à vue. Le mis en cause avait, via sa page Facebook, estimé que "tant qu'on aura pas pendu une autorité judiciaire en haut de la place de la Nation, l'injustice ne cessera pas".



Selon Libération, dans sa parution de ce mercredi, certains de ses proches, conscients de la gravité extrême, insistaient pour qu'il enlève la publication. Mais le mal était déjà fait. Il a été cueilli chez lui, à Bambilor vendredi dernier, par les éléments de la Section de recherches (Sr).



Le journal donne, par la même occasion, les nouvelles du responsable chargé de la communication de Pastef-Kaffrine. Abdoulaye Thomas, comme c'est de lui qu'il s'agit a été transféré à Diourbel pour être présenté à un juge. Il avait été interpellé par la Sr de Thiès (70 kilomètres de Dakar). Après un "transit" à Kaolack, il avait atterri à la Cité où il a été interrogé pour "appel à l'insurrection" suite à un poste sur Facebook.