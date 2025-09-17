Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Banques de l’UEMOA : 650 milliards FCFA de bénéfices au premier semestre



Le secteur bancaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) affiche des performances solides au premier semestre 2025. Selon le gouverneur de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou, les banques de la zone ont généré un bénéfice cumulé de 650 milliards de francs CFA sur les six premiers mois de l’année.
 
« Il y a 135 banques dans l’UEMOA et plus d’une vingtaine d’établissements bancaires », a rappelé le gouverneur, mercredi à Dakar, lors d’un point de presse tenu à la suite de la réunion du comité de politique monétaire. Ce résultat, a-t-il poursuivi, confirme que « le secteur se porte bien ».
 
L’indicateur clé de solvabilité confirme également cette bonne dynamique. Le ratio, internationalement utilisé pour mesurer la solidité des établissements financiers, s’établit à 14 % dans l’Union, contre une norme fixée à 11,5 %. « L’Union est donc au-dessus de la norme, ce qui montre que le secteur se porte bien », a insisté Jean-Claude Kassi Brou.
 
Toutefois, le gouverneur a souligné que cette performance ne saurait occulter les exigences de rigueur et de prudence qui s’imposent au secteur. « Il faut s’assurer que le portefeuille est sain, que les crédits sont remboursés », a-t-il expliqué, tout en mettant en avant la nécessité d’un dispositif efficace de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
 
Ndeye Fatou Touré

Mercredi 17 Septembre 2025 - 23:32


