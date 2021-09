Barça: Pjanic balance sur Koeman et parle d'un "grand manque de respect"

Prêté à Besiktas pour la saison car quasiment sans temps de jeu au Barça, Miralem Pjanic balance. Dans un entretien accordé à Marca, le milieu de terrain bosnien s'en prend notamment à Ronald Koeman, qu'il accuse de manque de respect.



Quand il demandait au technicien néerlandais les raisons de son temps de jeu très faible, il recevait pour réponse: "C'est juste la rotation, il n'y a pas de problème, ton attitude est bonne." Un discours feint selon Pjanic: J'aurais pu donner beaucoup plus s'il avait voulu. Mais c'est un entraîneur très très étrange, c'est la première fois que je vois une telle gestion. [...] J'aurais aimé qu'il me dise en face ce que n'allait pas, mais les face à face n'existaient pas et je n'avais jamais vu un tel comportement."



L'ancien de la Juve aborde un point précis: "La chose la plus grave, qui est un grand manque de respect pour le groupe, c'est que ceux qui ne jouaient pas devaient s'entraîner très dur après les matchs, pas ceux qui jouaient. Mais l'entraîneur ne venait jamais nous voir pour constater l'attitude de ces joueurs qui ne jouaient pas. Je n'ai jamais vu ça. Comment un joueur peut-il rester motivé ou rappeler qu'il est là? C'est l'une des pires choses que j'ai vues et c'est selon moi un grand manque de respect. Si quelqu'un m'a manqué de respect au club? Oui, l'entraîneur."



RMC Sport