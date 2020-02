Barça: Rivaldo ne comprend pas le choix Martin Braithwaite

Le FC Barcelone a officialisé l’arrivée de Martin Braithwaite (28 ans) ce jeudi. Un choix qu’a beaucoup de mal à comprendre Rivaldo, légende du club. Le Ballon d’or 1999 a tout d’abord du mal à accepter un recrutement réalisé en dehors de la période de mercato, et ce, même si l’arrivée du Danois est un joker médical.



De plus, le choix sportif fait par le Barça ne lui semble pas cohérent comme il l’explique dans des propos rapportés par Betfair. « Je pensais à un joueur plus jeune avec une plus grosse marge de progression. Barcelone aurait pu choisir à la place un enfant de la Masia. Avec tout le respect que je lui dois, je doute que ce soit le joueur dont le FC Barcelone ait besoin maintenant », a-t-il insisté. Une chose est sûre, Martin Braithwaite fera tout son possible sous le maillot du Barça pour faire mentir ses détracteurs et Rivaldo.



Foot Mercato