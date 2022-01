Barça : Xavi réagit au sulfureux dossier Ousmane Dembélé

La situation entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé est claire : le joueur doit quitter le club, et le plus tôt serait le mieux. Agacé par cette situation, Xavi avait menacé «Dembouz» de l'envoyer en tribune jusqu'à la fin de saison. Hier, lors du match de Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao à San Mamès, l'entraîneur blaugrana a tenu sa parole et n'a pas convoqué le français dans son groupe.



Après la défaite en prolongation (3-2), le champion du monde espagnol a été interrogé sur l'absence de son ailier. «Je ne pense pas que cela ait affecté la situation de Dembélé. Ce n'est pas une situation unilatérale, c'est une question de club et c'est tout», a-t-il clarifié, insistant sur le fait que le club est au-dessus du joueur.