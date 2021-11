Barça: les six joueurs que Xavi a décidé de virer

Tout juste nommé à la tête de l'équipe première, Xavi aurait déjà une bonne idée des joueurs dont il veut se séparer. Selon l'émission El Chiringuito, l'entraîneur catalan a identifié une liste de six noms à faire partir lors du mercato hivernal.



Parmi eux, deux internationaux français: Samuel Umtiti et Clément Lenglet. Le gardien Neto les accompagne ainsi que trois éléments offensifs. Le très onéreux Philippe Coutinho fait bien partie de ces indésirables , tout comme le duo d'attaquants composé de Martin Braithwaite et Luuk de Jong.



Selon Mundo Deportivo, rapporté par RMC Sport, Xavi a également décidé de se passer des services du responsable de la préparation physique et celui des kinésithérapeutes du club. Ils paient notamment les nombreuses blessures enregistrées dans l’effectif.