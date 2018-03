Barcelone : Issa Diop, dans les plans du club catalan

Le FC Barcelone aurait sondé le défenseur central toulousain, selon Sport. Le Barça le suivrait depuis quelques années et l’aurait donc récemment contacté pour se faire une idée de ses plans pour l’avenir. Sous contrat à Toulouse jusqu’au 30 juin 2020, le défenseur central pourrait changer d’air au cours du mercato estival. Evalué à 25 millions d’euros, le défenseur Franco-sénégalais, Issa Diop, est également pisté par d’autres clubs européens, dont l’Inter.



D’après le site du journal espagnol Sport, les dirigeants barcelonais ont « contacté il y a quelques jours » l’entourage du jeune Toulousain. Histoire de « connaître leurs intentions » pour le futur. Apparemment, les Blaugrana suivent la piste Issa Diop « depuis plusieurs années ». Mais le Barça ne fera une offre qu’en fonction d’une prolongation, ou non, de Samuel Umtiti et d’un départ de Thomas Vermaelen. Cette saison, Issa Diop a disputé 31 matches, inscrit 2 buts et effectué 1 passe décisive toutes compétitions confondues.