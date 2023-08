Barrages Ligue des champions: le Panathinaikos élimine l'OM !

L’OM n’ira pas en Ligue des champions cette saison. Les Marseillais ont été éliminés par le Panathinaikos. Pourtant dominateurs pendant les deux périodes, les coéquipiers de Iliman NDIAYE, malgré un doublé d'Aubameyang ont finalement été conduits aux TAB à cause d'une main de Guendouzi dans les dernières secondes.



Le milieu français a ensuite manqué son tir au but. L'Olympique de Marseille est éliminé de la Ligue des champions au Vélodrome et devra se contenter de la Ligue Europa cette saison.