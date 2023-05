Barth se défausse sur Mimi: « elle est à l’origine de la plus grande partie de nos maux »

Le maire de Dakar, Barthélémy Dias s'est exprimé sur la situation politique nationale dans une interview avec une partie de la presse Sénégal. M. Dias a profité de cette occasion pour se défausser sur l'ancien Premier ministre de Macky, Aminata Touré.



« Hier Khalifa Sall et Barthélemy Dias étaient des politiques valeureux. Aujourd’hui qu’ils veulent aller dialoguer pour que l’injustice qui pèse contre leur candidat soit reconsidéré, on considère que ce sont des pestiférés. Mais aujourd’hui Mimi Touré, qui est à l’origine de la plus grande partie de nos maux, et qui n’a ménagé aucun effort pour nous diaboliser, et qui est l’origine du dernier hold-up électoral ou le pouvoir était mis en minorité, elle subitement parce qu’on a refusé de lui donner une sucette est fréquentable. De qui se moque-t-on ? J’invite les sénégalais à réfléchir sur ce qui se passe » dira-t-il.