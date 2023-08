Barthélémy Dias à Abass Fall : « Il y a une différence entre éviction et bouderie »

Le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias qui a eu écho de la déclaration de Abass Fall parlant de son éviction au poste de 1er adjoint, a saisi l’occasion pour apporter des précisions.



« Il semble qu’il y ait des informations qui me prêteraient l’intention de vouloir évincer certains de nos collègues. Je voudrais dire qu’il y a une différence entre éviction et bouderie. Ma mère vient de m’envoyer un SMS pour me demander si j’ai évincé des personnes dans ce conseil municipal. Je rassure tout le monde, ce n’est pas vrai, nous avons proposé à des collègues des postes ils ont choisi de refuser et nous acceptons leur posture », a expliqué M. Dias, dans des propos rapportés par ‘’Les Echos’’.



Barthélémy Dias d’ajouter : « le poste de 17e adjoint, on avait prévu notre collègue Mme Carmeline Kassoka qui a décliné l’offre. Nous avons aussi fait la même proposition à notre collègue Fatou Mbodji, secrétaire élue, qui elle aussi a choisi de rester à notre disposition, mais en tant que secrétaire élue, c’est à ce titre que nous avons proposé le nom de Aissatou Fall ».



Dias-fils a renseigné qu’ils sont tenus de se conformer à la décision de justice qui leur imposé de reprendre le bureau municipal dans l’esprit de la parité. Il a invité les uns et les autres à comprendre les enjeux de l’heure.



« Il ne s’agit pas de venir faire de la politique au niveau du conseil municipal, mais de venir servir les populations de Dakar dans un esprit d’ouverture et du dépassement, mais surtout dans le respect mutuel », a soutenu Barth.