Barthélémy Dias et Sonko mettent la pression et se font gazer à Dakar-Plateau

Barthélémy Dias et Ousmane Sonko donnent le ton sur ce qui va se passer jeudi 20 décembre 2018 à la Cour Suprême. En effet, le lieutenant de Khalifa Ababacar Sall et le Président du parti Pastef ont effectué une descente sur l'avenue Lamine Gueye pour mobiliser les troupes en vue du procès de l’ancien maire de Dakar et non moins candidat déclaré à la succession de Macky Sall à la tête du Sénégal.



Mais, c’était sans compter avec les forces de l’ordre. Les policiers venus en nombre, ont voulu disperser les foules qui s’agglutinaient autour du pe t i t cortège . C’est alors qu’ils ont fait usage de grenades lacrymogènes pour faire revenir un semblant d’ordre.



Finalement, tout est revenu à la normale avec le demi-tour des «visiteurs» lesquels avaient au préalable lancé des messages vers les personnes présentes à ce rendez-vous.