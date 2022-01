Barthélémy Dias et ses partisans saccagent une maison à Mermoz-Sacré Coeur

C’est la fausse note qui risque de coûter très cher au candidat à la ville de Dakar, Barthélémy Dias. Dans la nuit de jeudi, en passant dans une rue de Mermoz Sacré Coeur, sa caravane a essuyé des jets de pierre de la part d’un jeune garçon qui se tenait au balcon d’une maison R+1.



La riposte des gardes et partisans du maire sortant de Mermoz-Sacré Cœur a été disproportionnée. Le domicile en question a été saccagé et deux membres de la famille gravement blessés.



Sur les Réseaux sociaux, les internautes dénoncent la violence extrême du candidat de Yewwi Askan Wi et ses partisans. Des centaines de tweets crient à l’injustice et jettent le discrédit sur Barthélémy Dias. Ce alors qu’il ne reste que ce vendredi aux différents candidats pour convaincre les électeurs sénégalais qui doivent se rendre aux urnes dimanche pour élire leurs élus locaux.