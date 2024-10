Barthelemy Dias : « soit vous mettez Bougane dans des conditions descentes soit vous le transférez à Dakar »

« La prison de Tambacounda ce n’est pas une prison, c’est un enclos de chevaux », a lancé Barthelemy Dias ce mardi lors d’une conférence de presse sur l’arrestation de Bougane Gueye Dany.



Lors de son discours, le maire de Dakar a déploré les conditions carcérales de Bougane Gueye Dany à la prison de Tambacounda. A en croire la tête de liste de la coalition SAM SA KADDU, Barthelemy Dias et Cie, Bougane est incarcéré dans une petite cellule avec 47 autres détenus. Ce qui selon eux est anormale puisque disent-ils, Bougane Gueye "n’est pas n’importe qui dans ce pays, c’est une autorité donc sa place n’est pas là-bas".



« On ne peut pas mettre un leader politique d’un certain niveau dans des cellules de paquetages. Nous appelons l’administration pénitentiaire à assumer ses responsabilités », a fustigé Barthélémy Dias qui a même évoqué son passage dans cette même prison estimant que les conditions dans lesquelles, lui, il était, étaient meilleurs à celles infligées au leader de Gueum Sa Bopp.



Les membres de la coalition SAM SA KADDU exigent que Bougane soit mis dans des conditions descentes où qu’il soit transféré dans une prison à Dakar où il sera traité en sa qualité d’autorité. « À Dakar il y a des prisons qui peuvent accueillir Bougane et la cellule des VIP à Rebeuss est disponible, il pourrait loger là-bas puisqu’il n’y a pour l’instant personne », a suggéré le maire de Dakar.



« Ceux qui ont fait la prison connaissent la tuberculose, et plusieurs autres types de maladies que les gens peuvent attraper en prison », a souligné le maire de la capitale qui a profité de l’occasion pour inviter « les droits de l’hommistes à se lever et à dénoncer cette forfaiture.