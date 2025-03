Barthelemy Dias sur le décès de Me Khoureychi Ba : « nous perdons un homme de conviction, un fervent défenseur de la démocratie »

Suite à l’annonce du décès de Me Khoureychi Ba, une pluie de réactions et de témoignages, a envahi les réseaux sociaux. Tout comme le président de la République Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre, Ousmane Sonko, entre autres, l’ex maire de Dakar Barthelemy Dias, a réagi à cette perte.



« C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de Me Cheikh Khoureychi Ba, un homme d’une intégrité exemplaire, un avocat émérite et un fervent défenseur de la démocratie. Tout au long de sa carrière, il s’est battu avec courage et détermination pour la justice et les droits fondamentaux. Son engagement sans faille et son sens aigu de l’équité ont marqué des générations entières. Aujourd’hui, nous perdons un homme de conviction, mais son héritage demeurera à jamais gravé dans nos mémoires », a écrit Barthelemy Dias.



Il a également formulé des prières pour le défunt, « À sa famille, à ses proches et à l’ensemble du barreau, j’adresse mes sincères condoléances. Que son âme repose en paix ».