Barthélémy sur l’affaire BBC: paniqué, Macky Sall cherche à se faire blanchir et à blanchir sa famille

« A vrai dire, le Président Macky Sall, paniqué à l’idée de devoir répondre de ses actes, cherche à se faire blanchir et à blanchir sa famille avec la complicité de certains fonctionnaires instrumentalisés qui remettent en cause la crédibilité et l’impartialité de l’Etat », a dit l’édile en conférence de presse jeudi.



« Comme tous les régimes délinquants, celui de Macky Sall, veut noyer le poisson sur la nébuleuse qui entoure l’attribution de ces deux blocs à PETRO-TIM Limited. Il tente d’instrumentaliser la machine judiciaire contre les dignes fils de notre pays qui ont publié le rapport de l’IGE, au lieu de poursuivre les véritables responsables de ce scandale, c’est-à-dire ces délinquants en col blanc qui se trouvent au sommet de l’Etat » , a insisté l’ édile.



A l’en croire, le reportage de la BBC est suffisamment édifiant sur les faits pour que l’élucidation de cette sordide affaire ne puisse être confiée à des hommes disqualifiés par des compromissions vulgaires et qui constituent, un obstacle à la manifestation de la vérité.



« C’est peine perdue! Car, le peuple sénégalais ne lâchera pas l’affaire et n’acceptera jamais que la justice soit l’instrument d’un terrorisme d’Etat et détournée à des fins de persécution contre ses propres citoyens. Macky Sall pense pouvoir se soustraire à la justice tant il est évident pour lui et sa camarilla que leur responsabilité est totale dans cette affaire qui a couvert dans l’opacité la plus ténébreuse un scandale de 6.000 Milliards de Francs CFA, soit deux fois le budget annuel de notre pays », déplore-t-il.