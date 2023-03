Basket Africa League : Douane débute par Abidjan BC Fighters

La Conférence du Sahara est constituée de 6 équipes championnes nationales: Rwanda Energy Group (Rwanda), Stade Malien (Mali), US Monastir (Tunisie), Abidjan Basket Club Fighters, (Cote d'lvoire), AS Douane (Sénégal) et Kwara Falcons (Nigeria).



Sur ces 6 équipes, les 4 premières à l'issue de la compétition seront qualifiées pour les quarts de finale, prévus du 21 au 27 mai à Kigali Arena, au Rwanda.



Dans cette Conférence Sahara de Dakar, 3 équipes en sont à leur première participation: Stade Malien (Mali), Abidjan Basket Club Fighters (Côte d'lvoire) et Kwara FalconS (Nigeria). Les Tunisiens de l’US Monastir sont les champions en titre.



Des recrues de taille pour l’AS Douane

En match d’ouverture ce samedi, le public de Dakar Arena aura droit à un duel ouest-africain entre l'AS Douane et I‘Abidjan Basket Club Fighters.



Prêts sur tous les plans, les Gabelous, qui visent le Final Four cette saison, veulent réussir leur entrée en matière, devant leur public.

Pour y arriver, les hommes de Pabi Guèye peuvent compter sur leurs recrues de taille: Terrel De Stoglin (Américain, meneur), Chris Crawford (Américain, arrière), Matthew Bryan-Amaning (Anglais, ailier fort), Michael Chukwuma Ochereobia (Nigerian) et Khaman Madit Maluach (pivot, Sud Soudan).



Pour rappel, I’AS Douane s'était arrêtée en quart de finale de la première édition en 2021. Dimanche, Kwara Falcons (Nigeria) et le Stade Malien (Mali) feront leur baptême du feu respectivement face à REG (Rwanda) et US Monastir (Tunisie).



La Conférence du Nil, composée de Ferroviario da Beira (Mozambique), Petro Luanda (Angola), Seydou Legacy Athletique Club (Guinée), Al AhlyY (Egypte), Cape Town Tigers (Afrique du Sud) et City Oilers (Ouganda) va entrer en lice du 26 avril au 6 mai avril, au Caire, en Egypte, selon le quotidien sportif « Stades ».



Programme Conférence Sahara



Samedi 11 mars 2023

Dakar Arena

16h00 AS Douane/ Abidjan BC Fighters



Dimanche 12 mars 2023

14h00 REG/ Kwara Falcons

17h30 Stade Malien/US Monastir



Mardi 14 mars 2023

16h00 Kwara Falcons/Stade Malien

19h30 Abidjan BC Fighters/ REG



Mercredi 15 mars 2023

16h00 US Monastir / Kwara Falcons

19h30 REG/AS Douane



Vendredi 17 mars 2023

16h00 Abidjan BC Fighters/US Monastir

19h30 AS Douane/ Stade Malien



Samedi 18 mars 2023

16h00 Stade Malien/REG,

19h30 Kwara Falcons/ AS Douane



Lundi 20 mars 2023

16h00 Kwara Falcons / ABC Fighters

19h30 REG /US Monastir



Mardi 21 mars 2023

16h00 Abidjan BC Fighters Stade Mallen

19h30 US Monastir / AS Douane