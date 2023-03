Basket Africa League : l'AS Douanes se relance dans la course

Après 2 défaites de rang, l’AS Douanes a signé, vendredi à Dakar Arena, sa toute première victoire de la Conférence Sahara en buttant le Stade Malien (74-58), en match de la journée de Basket Ball Africa League (BAL), the tire qui relance l’AS Douanes de la course aux 4 tickets qualificatifs au final four de la BAL.



Contrairement à ses deux précédents matchs, I’AS Douanes a bien débuté son match face au Stade Malien. Très engagés dans le jeu, les hommes de Pabi Guèye ont réussi à battre les Maliens (74-58).

Auteur de 21 points, l'Américain Marcus Christopher Crawford a été le meilleur homme des Douaniers. Il permet à aux Gabelous de se realnacer dans la course.



Après sa victoire face au Stade Malien, l'AS Douanes, qui s'est relancée dans la course aux 4 tickets qualificatifs au Final Four, défie, ce samedi, de Kwara Falcons (Nigeria), Dans ce duel Ouest-africain, les Gabelous visent la passe de deux.



En lever de rideau de Douane / Kwra Falcons, le Stade Malien défie REG du Rwanda. A noter que sur les 6 équipes seule REG a validé son ticket pour les quarts. La compétition reprend ses droits le lundi.



Programme Conférence Sahara



Vendredi 17 mars 2023



Abidjan BC Fighters/US Monastir 90-74



AS Douane/ Stade Malien 74-58



samedi 18 mars 2023

16h00 Stade Malien / REG

19h30 Kwara Falcons / AS Douanes