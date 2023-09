Basket - Coupe du maire (Dames) : le DUC et l’ASC Ville de Dakar se retrouvent encore en finale

Comme elles se retrouvent ! Après la finale de la Coupe de la Ligue samedi dernier, les filles de l’ASC Ville de Dakar et celles de Dakar université club (DUC) se croisent une nouvelle fois en finale de la Coupe du maire de Dakar.



Les deux formations se sont qualifiées à l'issue des demi-finales de la Coupe du maire ce mercredi, en s’imposant respectivement devant la Jeanne d’Arc de Dakar (76 - 51) et le Guédiawaye Basket Académie (77-27).



Ayant laissé filer le titre de Championnat du Sénégal et la Coupe de Ligue, les Duchesses peuvent se racheter dans cette compétition. L’ASC Ville de Dakar quant à elle, vise le triplé après avoir remporté le Championnat du Sénégal et la Coupe de Ligue.