Basket : Le stadium Amadou Barry va "enfin" accueillir les rencontres de GBA

Le stadium Amadou Barry de Guédiawaye Basket présente un visage rayonnant, après sa rénovation qui a été faite par les autorités de ladite localité.



L'inauguration du stadium a eu lieu ce jeudi 27 mars 2025, sous la présence du maire de Guédiawaye, en l'occurrence Ahmed Aïdara, du président de Guédiawaye Basket Academy (GBA), Pathé Keïta et du vice-président de la Fédération Sénégalaise de Basket-Ball (FSBB).



Désormais, avec cette rénovation, les équipes féminines et masculines de GBA peuvent désormais recevoir leurs rencontres au stadium Amadou Barry, ce qui sera un grand atout pour la formation banlieusarde qui était sevré de ce stadium, car il ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir disputer un match de championnat ou de coupe.



Les équipes de handball issues de Guédiawaye, comme Diamono HBC, Disso ou encore Golf HBC, vont pouvoir recevoir au stadium Amadou Barry et quitter le jardin public de Rufisque. Certainement l'une des plus bonnes nouvelles pour les sportifs de Guédiawaye.