Basket - N1 Féminin : Pikine BC enchaîne, DBALOC tombe à Ziguinchor, Jaraaf se relance

Ce samedi 14 mars se disputait la suite de la 10e journée du National 1 Féminin de basket. Le promu Pikine Basket Club a décroché une nouvelle victoire, DBALOC a été battu par CEMT Ziguinchor et le Jaraaf a renoué avec la victoire.



Suite à leur succès le weekend dernier contre Mbour Basket Club (J9), les Pikinoises ont une nouvelle fois remporté une victoire ce samedi. En effet, la formation rouge et verte a pris le dessus sur l'ASFO (48-45) et se rapproche de son objectif à savoir le maintien. Pour l'ASFO, la descente aux enfers se poursuit avec une neuvième défaite en dix journées.



À Ziguinchor, le CEMT a reçu et battu DBALOC (44-38) et se reprend après sa dernière défaite à Mbour, c'était il y a deux semaines. Les Ziguinchoroises ont réalisé un joli coup, occupant la 4e place du groupe A avec un match en moins. Malgré ce revers, DBALOC conserve toujours sa 2e place, mais doit encore faire mieux pour valider officiellement son ticket pour le Final 8.



Dans la poule B, le Jaraaf de Dakar a renoué avec la victoire en venant à bout de Saint-Louis Basket Club (55-45). Une victoire qui permet aux Médinoises de s'offrir un bol d'air, puisqu'elles sont classées à la 4e position de leur groupe. Les autres rencontres sont attendues ce dimanche.