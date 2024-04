Basket N1 féminin (9e journée) : Ville de Dakar enregistre un neuvième succès, ISEG en difficulté

Ville de Dakar a enchaîné un neuvième succès, sans trembler face à US Rail (91- 27), lors de la 9e journée de championnat me journée du championnat de basketball féminin.

Dans la poule B, Guédiawaye BA s'est incliné face à la Jeanne d'Arc (50-66). L'ISEG quant à elle ne parvient toujours pas à s'imposer cette année et perd lourdement son duel contre Bopp (38-82).





Résultats 9e journée



Poule A



Samedi 6 avril 2024



Diamaguène / ASFO 49-43



ASCVD/US Rail 91-27



SLBC/DBALOC 29-46



CEMT Zig / UCAD SC 46-41



Dimanche 7 avril 2024



ISEG Sports / Bopp 38-82



GBA / Jeanne d'Arc 50-66