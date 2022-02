Basket N1 masculin: DUC entame la défense de son titre face à Bopp

C’est parti pour la course au sacre. 16 équipes, réparties en 2 poules de 8, se disputent le titre de champion qui ouvre les portes de la Basket-Ball Africa League (BAL). Le DUC, qui détient la couronne, entame sa saison face à Bopp Ndiaye. Les étudiants, en quête d’un 6ème titre dans le circuit masculin, ont perdu leur ailier for Pape Moustapha Diop, Roi de la saison 2018-2019 (parti en France).



N’empêche, ils sont favoris de cette rencontre surtout qu’ils ont enregistré l’arrivée de l’arrière Cheikh Bamba Diallo, en provenance de l’AS Douane, et du pivot Adama Alex Diakité de retour des Philippines. Le promu Port ira à l’assaut de la Jeanne d’Arc.



Dans la poule B, l’AS Douane, championne déchue, fera face à l’ASFA ce samedi. Les Gabelous, qui ont connu une saignée cette saison avec les départs de Louis Adams, Brahim Gaye dit Biba (à l’Asc Ville de Dakar), peuvent compter sur l’arrivée de Samba Daly Fall en provenance du DUC et le retour de la France d’Alkaly Ndour pour reconquérir leur titre, perdu après un quadruplé historique.



De son cotée, l’ASFA peut compter sur le retour de mission de certains de ses cadres pour créer la sensation. Le dimanche, le promu USPA fera ses débuts dans l’élite face à Saint Louis Basket Club, rapporte « Stades » dans son édition de ce samedi.



Programme 1ère journée

Poule A

samedi 12 février 2022

Stadium Lat Dior

15h00 : Rail / Asc Ville de Dakar

16h30 : Asc Thiès /Louga Basket Club



Dimanche 13 février 2022

Poule B

Stadium Marius Ndiaye

14h30 Douane / ASFA



Dimanche 13 février 2022

Stadium Marius Ndiaye

12h00 USPA / Saint Louis BC

17h45 Mermoz /USO

Stadium Joseph Gaye

16h00 UGB / SIBAC