Basket - N1 masculin : DUC et USO reprennent les commandes

USO et le DUC sont les nouveaux leaders des poules A et B du championnat de National 1 masculin de basket-ball, après avoir disposé respectivement de Louga BC (54-53) et de l'US Rai (79-59) à l'issue de la 5ème Journée joué le week-end.

Moussa Ndongo

