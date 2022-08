Basket – N1 masculin (Play-offs) : USO domine ASC Ville de Dakar et file en demies

A égalité de victoires sur les deux manches des quarts de finales des play-offs du National 1 masculin de basket-ball, l’USO et l’ASC Ville de Dakar ont été départagées par un match d’appui.

L’US Ouakam a remporté le match face à Ville de Dakar (65-56). L’USO héritera du DUC en demi-finale, tombeur en aller-retour de SIBAC.



L’autre demi-finale, mettra aux prises l’AS Douane et la Jeanne d’Arc tombeuses respectives en aller-retour de l’US Rail (87-51, 68-63) et de l’UGB (66-60, 47-46).



¼ de finale retour

mercredi 10 août 2022

Ville de Dakar / USO 65-56



Jeudi 28 juillet 2022

SIBAC / DUC (47-73) 64-70



Mercredi 27 juillet 2022

US Rail / Douane (51-87) 63-68



Samedi 23 juillet 2022

UGB / JA (60-66) 46-47