Basket – National 1 féminin : Ville de Dakar et Duc enchaînent, DUC humilie SLBC

La JA a remporté le derby dakarois en s’imposant face au Jaraaf (64-53). La vieille dame décroche une troisième victoire de suite et se retrouve à la 2ème place du groupe A.



Le club de la Médina (5 pts) tombe pour la première fois de la saison et se retrouve à la 5ème place du classement.



L’ASC Ville de Dakar a pris le dessus samedi sur DBALOC (60-43). Les championnes en titre restent sur une série de trois succès en autant de sorties. L’ASVD occupe la première place du groupe A.



Le promu Diamaguène signe sa 3ème victoire en 4 matchs devant Mbour BC (52-41). Les Banlieusardes occupent la 2ème place du groupe B derrière Saint-Louis Basket Club (1er, 7 pts).



Invaincues après 3 journées, le club saint-louisien est tombé samedi face au Duc (35-74). Les Duchesses (6 pts) sont à la 3ème place du groupe.



Bopp a signé sa 3ème victoire en s’offrant l’ASFO (64-53). Les Boppoises sont 4èmes au classement. ASFO, ISEG Sports et Mbour sont respectivement 5ème, 6ème et 7ème places.



Résultats 4ème journée

Poule A

Samedi 11 février 2023



Ville Dakar – DBALOC 60-43



Dimanche 12 février 2023

UCAD – Flying Stars 56-67



Jaraaf – JA 53-64



Exempt : CEMT

Poule B

Samedi 11 février 2023

ASFO – Bopp 53-64



Duc – SLBC 74-35



Dimanche 12 février 2023

Diamaguène – Mbour BC 52-41



Exempt : ISEG Sports



Classement 4ème journée

Poule A : 1er Ville de Dakar (6 pts +138), 2ème JA (6 pts +75), 3ème DBALOC (6 pts -6), 4ème Flying Stars (6 pts -17), 5ème Jaraaf (5 pts +32), 6ème UCAD (4 pts, -126), 7ème CEMT (3 pts -102)



Poule B : 1er SLBC (7 pts +7), 2ème Diamaguène (7 pts +17), 3ème Duc (6 pts +92), 4ème Bopp (6 pts +49), 5ème ASFO (4 pts -60), 6ème ISEG (3 pts, -49), 7ème Mbour BC (3 pts -56)