Basket – National 1 masculin : Douanes, Ville de Dakar et Duc invaincus, USO et Mermoz battus

En déplacement à Dakar, Louga BC a infligé à Mermoz sa première défaite (69-64). Les Lougatois remontent à la 2ème place, tandis que les Dakarois chutent à la 3ème place.



Grace à sa victoire sur SIBAC (51-42), l’UGB quitte la 8ème place. Les Sicapois sont les derniers de cette poule A.





L’ASC Ville de Dakar garde les commandes du groupe B. Elle s’est largement imposée devant l’UCAD (86-66). C’est leur 4ème victoire en autant de rencontres. Battue par Rail lors de la 3ème journée, la JA s’est relancée devant Larry Diouf (77-62). La Vieille Dame est 3ème du groupe devant le Port (4ème, 6 pts).



En ouverture de cette 4ème journée, Duc avait conforté sa 2ème place en battant Port (72-56). Toutefois, il faut noter que l’AS Douanes, Ville de Dakar et Duc sont les seules équipes invaincues de l’élite masculine.







Résultats de la 4ème journée



Poule A

ASFA – Bopp 45-62

Samedi 11 février 2023

Mermoz – Louga BC 64-69

UGB – SIBAC 51-42

AS Douanes – USO 85-57



Poule B

Port – Duc 56-72

JA – Larry Diouf 77-62

Rail – ASC Thiès 64-74

UCAD SC – Ville Dakar 66-86



Classement 4ème journée

Poule A : 1er USO (7 pts +4), 2ème Louga BC (7 pts +22), 3ème Mermoz (7 pts +27), 4ème AS Douanes (6 pts +75, - 1 match), 5ème Bopp (5 pts -18), 6ème ASFA (5 pts -44), 7ème UGB (4 pts -1, - 1 match), 8ème SIBAC (4 pts -65)



Poule B : 1er Ville Dakar (8 pts +84), 2ème Duc (8 pts +79), 3ème JA (7 pts +67), 4ème Port (6 pts -47), 5ème Larry Diouf (5 pts -40), 6ème ASC Thiès (5 pts -51), 7ème Rail (5 pts -35), 8ème UCAD SC (4 pts -60)