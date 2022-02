Basket-National 1 masculin : USPA réussit son entrée, la Jeanne d’Arc domine le Port

Si l’équipe de l’Union sportives des Parcelles Assainies (USPA) s’en est bien sortie pour son baptême du feu dans l’élite, l’autre promu de la poule A, le Port, a été battu d’entrée. USPA a créé la sensation en battant, dimanche au stadium Marius Ndiaye, Saint Louis Basket Club (SLBC) (70-51).



Les portuaires ont craqué devant la Jeanne d’Arc (JA) (75-50). Sans surprise, le champion DUC et le vice-champion Douane ont bien démarré la course au titre en dominant respectivement Bopp (84-59) et l’ASFA (84-49).



Résultats 1ère journée



Poule A

US Rail 58--60 ASC Ville de Dakar

DUC 84--59 ASC Bopp

Louga BC 61-54 ASC Thiès

JA 75--59 Port



Poule B

ASFA 49--84 AS Douanes

USPA 70--51 Saint Louis BC

UGB 50--43 SIBAC

Mermoz 43 --56 USO