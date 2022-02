Basket-ball: la FSBB reporte le démarrage des championnats en raison de la finale des « Lions » du football

La finale de la CAN coïncide avec le début des championnats nationaux de basket-ball, c’est la raison pour laquelle la FSBB a tenu à reprogrammer une seconde fois la date de reprise.



La FSBB informe qu’en raison de la « participation de notre équipe nationale de football à la finale de la CAN qui aura lieu le 6 février 2022, le démarrage du championnat D1 de basket-ball qui était prévu le week-end du 5 et 6 février est reporté au Samedi 12 février 2022 », lit-on dans le communiqué de l’instance dirigeante du basket-ball sénégalais, qui a aussi tenu à féliciter aux « Lions » et à l’encadrement tout en leurs souhaitant pleins succès dans cette ultime épreuve.