Basket – éliminatoires Mondial 2023 : Desagana Diop a dévoilé la liste des 12 « Lions »

Le sélectionneur national, Ngagne Desagana Diop, a dévoilé la liste des 12 « Lions » retenus pour la 5ème fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde, prévue du 24 au 26 février, à Alexandrie. Mouhamed Alga Ndiaye et Amar Sylla sont de retour, selon Record.



Gorgui Sy Dieng et Ibrahima Fall Faye sont les absents de la dernière liste. Le capitaine des "Lions" est retenu pour ses obligations en NBA. Alors que Fall Faye est blessé au genou et éloigné des terrains au moins pour le reste de la saison.





Le Sénégal est 3ème du groupe F, derrière le Soudan du Sud (1er, 17 pts +121) et l’Égypte (2e, 16 pts +139). Les « Lions » devancent la Tunisie (4e, 14 pts +13), la RD Congo (5e, 13 pts -49) et Cameroun (6e, 11 pts -56). Le Sénégal va croiser le Soudan du Sud, la Tunisie et le Cameroun, les 24, 25 et 25 février.





Liste des 12 « Lions » retenus



Meneurs (3) : El Hadji Omar Brancou Badio (Manresa, Espagne), Mamadou Faye (Joeuf-Homécourt, France), Jean-Jacques Boissy (S Douanes, Sénégal)



Arrières (3) : Cheikh Bamba Diallo (JA, Sénégal), Mohamed Alga Ndiaye (Ryerson University, Canada), Lamine Sambe (Chalons-Reims, France)





Ailiers (3) : Pape Moustapha Diop (Andrezieux, France), Mbaye Ndiaye (Blois, France), Babacar Sané (Ignite G-League, USA , Sénégal)



Ailiers forts (2) : Amar Sylla ((Bétis Séville, Espagne), Khalifa Ababacar Diop (Gran Canaria, Espagne)



Pivot (1) : Youssou Ndoye (Granada, Espagne)