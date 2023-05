Basket : le Camerounais Joel Embiid désigné meilleur joueur de la NBA

Le Camerounais Joel Embiid est devenu, 29 ans après une de ses idoles, le Nigérian Hakeem Olajuwon, le deuxième Africain de l'Histoire désigné MVP ("Most valuable player" ou meilleur joueur) de la saison régulière en NBA.



Après avoir terminé lors des deux précédents exercices à la seconde place dans la course au titre de meilleur joueur de la saison, le pivot Camerounais Joël Embiid touche enfin au Graal individuel de la meilleure ligue du monde, en remportant le trophée de MVP.



Après une saison régulière de feu, le pivot des Sixers de Philadelphie, confirme et succède au Serbe Nikola Jokic, devenant ainsi seulement le second joueur Africain à recevoir cette distinction après le Nigérian Hakeem Olajuwon, en 1994.